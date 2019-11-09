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В ООС рассказали, когда в Золотом завершится разминирование

В ООС рассказали, когда в Золотом завершится разминирование
14:52 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:1 ноября украинская сторона завершила разведения сил и средств в Золотом.

В воскресенье, 10 ноября, должен завершиться процесс разминирования на участке разведения сил и средств в районе Золотого и Катериновки. Об этом сказал журналистам в субботу заместитель командующего операции Объединенных сил, генерал-майор Богдан Бондарь.

"Еще в течение 25 дней будут проводиться определенные работы (на участке разведения в районе Петровского и Богдановкм - ред.) также, как они сейчас проводятся в районе участка №2 - Золотое, Катериновка. Хотел бы сказать, что завтра мы завершим там работы по разминированию", - сказал Бондарь.

По его словам, вопросами разминирования занимается Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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3 ноября в пресс-центре ООС, что в районе разведения сил у Золотого начался процесс разминирования.

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Минобороны, Разминирование, Золотое, Богдан Бондарь, ООС.
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