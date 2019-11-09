Скачать
Суббота, 09.11.2019
Что будет с Мазуром? Комментарий вице-спикера Сейма Польши
Что будет с Мазуром? Комментарий вице-спикера Сейма Польши
Требование о введении "стандартов новостей": Бородянский говорит о "терминологическом недоразумении"
Бородянский пояснил термин "стандарт новостей" в указе Зеленского
Бавария разнесла Боруссию Д в 11-м туре Бундеслиги
Бавария разнесла Боруссию Д в 11-м туре Бундеслиги
Challenger II Streamliner: легендарный болид уйдет с молотка
Challenger II Streamliner: легендарный болид уйдет с молотка

ГБР начало проверку налоговиков, которые "не заметили" уклонения от уплаты акциза

ГБР начало проверку налоговиков, которые "не заметили" уклонения от уплаты акциза
23:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: dbr.gov.ua

Новости Украины:ГБР проверяет действия работников ГФС, которые не заметили уклонения от уплаты акциза на 1 млн 637 тыс. грн.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) раскрыли факты злоупотребления служебным положением должностными лицами Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Днепропетровской области.

Как сообщает пресс-служба ГБР, действия сотрудников ГФС привели к уклонению предприятия от уплаты акцизного налога на сумму в 1 млн 637 тыс. грн. Следствие предварительно установило, что во время проверки производителя табачной продукции сотрудники ГФС не заметили уклонения от уплаты акцизного налога.

"Состоялись санкционированные обыски в помещениях Главного управления ГФС в Днепропетровской области и по месту ведения хозяйственной деятельности предприятия", - сообщают в ГБР. По факту начато уголовное дело по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Акциз, ГБР, ГФС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 От такой красоты перехватывает дыхание: труднодоступные места на планете (Фото)
02 В Кабмине рассказали, когда пересчитают пенсии
03 В Москве прокомментировали отвод войск на Донбассе
04 Маникюр 2019: дизайн ногтей в трендовой технике колор-блокинг (Фото)
05 Тренировки в помощь: какие проблемы можно решить с помощью спорта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СММ ОБСЕ перебросила дополнительные патрули в Петровское
СММ ОБСЕ перебросила дополнительные патрули в Петровское
Премьер рассказал о результатах работы правительства за неделю
Премьер подвел итоги работы правительства за неделю
ГБР расследует обстоятельства смертельного ДТП в Кропивницком
В Кропивницком полицейский совершил наезд на пешехода
&quot;Кофе с Евой Мендес&quot;: актриса представила свою линию одежды (Фото, Видео)
Ева Мендес на презентации своей линии одежды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь