ГБР начало проверку налоговиков, которые "не заметили" уклонения от уплаты акциза

Новости Украины:ГБР проверяет действия работников ГФС, которые не заметили уклонения от уплаты акциза на 1 млн 637 тыс. грн.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) раскрыли факты злоупотребления служебным положением должностными лицами Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Днепропетровской области.

Как сообщает пресс-служба ГБР, действия сотрудников ГФС привели к уклонению предприятия от уплаты акцизного налога на сумму в 1 млн 637 тыс. грн. Следствие предварительно установило, что во время проверки производителя табачной продукции сотрудники ГФС не заметили уклонения от уплаты акцизного налога.

"Состоялись санкционированные обыски в помещениях Главного управления ГФС в Днепропетровской области и по месту ведения хозяйственной деятельности предприятия", - сообщают в ГБР. По факту начато уголовное дело по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).