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ГБР расследует обстоятельства смертельного ДТП в Кропивницком

ГБР расследует обстоятельства смертельного ДТП в Кропивницком
23:17 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Кропивницком правоохранитель совершил наезд на пешехода

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, расследуют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

”Правоохранитель, находясь за рулем собственного автомобиля марки Opel Astra, на одной из улиц города Кропивницкого совершил наезд на пешехода. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице. ”В настоящее время решается вопрос о сообщение правоохранителю о подозрении”, - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Кировоградской области. Оперативное сопровождение - Кировоградское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Правоохранителю инкриминируется нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

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Полиция, ГБР, Кропивницкий.
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