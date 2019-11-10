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На Киевщине произошло масштабное ДТП: есть пострадавшие

На Киевщине произошло масштабное ДТП: есть пострадавшие
00:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В Киевской области столкнулись 4 автомобиля, в результате чего пострадали 4 человека.

В результате ДТП с участием четырех автомобилей на Старообуховской трассе возле Козина на Киевщине пострадали четыре человека.

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

По предварительным данным, водитель BMW, двигаясь со стороны Киева, проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего машину вынесло на встречную полосу, где он по касательной ударил в левый бок Volkswagen Transporter, после чего врезался в Hyundai Elantra.

От удара Hyundai вылетел с дороги в кювет и перевернулся. По словам свидетелей, в это время неуправляемый BMW продолжил движение и ударил Peugeot 307 в правый бок, французское авто от мощного удара оказалось на обочине встречной полосы. Отметим, что правое колесо BMW оторвалось и отлетело от машины примерно на 30 метров.

От столкновения автомобили BMW и Hyundai начали дымить, чтобы их потушить неравнодушные автомобилисты использовали несколько огнетушителей. В результате ДТП пострадали четыре человека - водитель BMW, а также водитель Hyundai и две его пассажирки. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Из-за ДТП полностью перекрыт участок Старообуховской трассы.

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ДТП, Авария, Полиция, Киевщина.
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