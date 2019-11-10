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На Закарпатье расследуют обстоятельства аварии с полицейской

На Закарпатье расследуют обстоятельства аварии с полицейской
04:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Нацполиция

Новости Украины:На Закарпатье в результате ДТП пострадала сотрудница полиции.

Правоохранители Закарпатской области расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, при котором пострадала сотрудница полиции, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"Между селом Каменица Ужгородского района и селом Ворочево Перечинского, 41-летний житель Львова, управляя автомобилем «Renault», двигаясь в направлении села Ворочево, при осуществлении маневра обгона допустил столкновение со встречным автомобилем марки «Mercedes». За рулем авто находилась 37-летняя жительница Ужгорода. Женщина является сотрудницей ГУНП в Закарпатской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавшую полицейскую с травмами госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

Авария произошла на отрезке дороги между населенными пунктами Каменица Ужгородского района и Ворочево Перечинского района.

"Автомобили помещены на спецплощадку Ужгородского РВП. Водитель образованный - трезвый, опрошенный и обязан явкой в следственное отделение Ужгородского РВП", - сообщли в пресс-службе.

Предварительная правовая квалификация - статья 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими).

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ДТП, Авария, Полиция, Нацполиция.
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