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В Киеве стартовала продажа электронных абонементов на парковку

В Киеве стартовала продажа электронных абонементов на парковку
04:44 Сегодня Телеграф autoua.net Фото: Facebook

Новости Украины:Абонементные талоны на парковку: в столице начались продажи.

На сегодня в Киеве существует несколько способов оплатить парковку: через паркоматы, при помощи мобильных приложений или приобрести абонементные талоны. До недавнего времени абонементные талоны распространялись непосредственно предприятием «Киевтранспарксервис» и через газетные киоски. Теперь помимо привычного бумажного абонемента на месяц или квартал, можно оформить его электронную версию через мобильное приложение Приват24. В разделе «Транспорт» выбрать меню «Оплата парковки», затем город, тип талона (на месяц или квартал) и ввести номер автомобиля.

Правила пользования электронными талонами такие же, как и бумажными: за одним парковочным абонементом может быть закреплен только один автомобиль. Контроль за уплатой пользования паркоместом осуществляет Инспекция по парковке. Инспекторы могут проверить наличие платежа онлайн.

Как рассказал на брифинге Сергей Сокольчук, замдиректора КП «Киевтранспарксервис» по безопасности, абонементы выгодно приобретать автовладельцам, которые часто паркуются на платных коммунальных парковках города, поскольку так выходит дешевле, чем почасовая оплата.

Приватбанк внедрил в свое мобильное приложение услугу продажи абонементов на парковку в начале сентября 2019 года. Первым городом, где заработала новая функция, стал Днепр, и за прошедшее с запуска время было оформлено свыше 3 тысяч подобных подписок. «Оплата сразу списывается с карты. Для клиента это понятно точно так же, как он пополняет свой мобильный телефон, точно так же как оплачивает коммунальные услуги, он покупает и абонемент», — рассказал Евгений Васильцов, руководитель направления по работе с торговыми предприятиями Приватбанка.

Напомним, что муниципальные парковочные инспекторы начали работать в Киеве в апреле. Они могут фиксировать нарушения правил дорожного движения в режиме фотосъемки (видеозаписи) и выносить постановления о штрафах за административные правонарушения, связанные с остановкой и стоянкой автомобилей в неположенных местах.

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Киев, Киевтранспарксервис, Авто, Парковка, Талон.
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