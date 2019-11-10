Скачать
Воскресенье, 10.11.2019
Кулеба считает, что Украине нужно построить модель отношений с РФ
Кулеба считает, что Украине нужно построить модель отношений с РФ
В Харькове спасатели ликвидировали пожар в жилом доме (Фото)
В Харькове спасатели ликвидировали пожар в жилом доме (Фото)
Бавария разнесла Боруссию Д в 11-м туре Бундеслиги
Бавария разнесла Боруссию Д в 11-м туре Бундеслиги
Рецепт дня: сырный суп с грибами и копченой колбасой
Рецепт дня: сырный суп с грибами и копченой колбасой

На Черниговщине обнаружили большую партию контрабандного товара

На Черниговщине обнаружили большую партию контрабандного товара
06:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГПСУ

Новости Украины:На российско-украинской границе пограничники обнаружили большую партию контрабандных сигарет.

На Черниговщине сотрудники Госпогранслужбы при содействии представителей СБУ помешали планам злоумышленников.

В частности, в субботу ночью на украинском-российском участке границы, в Сновском районе, пограничники отдела "Гута-Студенецкая" и оперативных подразделений помешали попытке незаконного перемещения в Украину подакцизных товаров. Об этом сообщает ГПСУ.

На береговой отмели г. Снов в зарослях правоохранители обнаружили 16 ящиков сигарет белорусского производства.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к сделке.

Чай и шоколад: таможенники Закарпатья изъяли огромную партию контрабанды

Табачные изделия, а именно - 8000 пачек, будут переданы представителям ГФС, которые установят стоимость контрабанды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Контрабанда, Сигареты, ГПСУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В туфлях из переработанных бутылок: Иванка Трамп на новой встрече в Марокко (Фото)
02 Черный перец: полезные свойства и влияние на организм
03 На побережье финского острова вынесло тысячи "ледяных яиц"
04 Сивохо выразил сомнение достоверности опроса жителей оккупированного Донбасса
05 Задержание ветерана АТО в Польше: Аваков рассказал, в чем его обвиняют
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Канье Уэст планирует идти в президенты США
Канье Уэст планирует идти в президенты США
Полиция Киевщины предотвратила заказное убийство (Фото)
Полиция Киевщины предотвратила заказное убийство (Фото)
В Идлибе за октябрь погибли более 70 мирных жителей
В Идлибе за октябрь погибли более 70 мирных жителей
Отдельная история в одном кадре: ироничность в снимках Райана Шуде (Фото)
Отдельная история в одном кадре: ироничность в снимках Райана Шуде (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь