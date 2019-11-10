На Черниговщине обнаружили большую партию контрабандного товара

Новости Украины:На российско-украинской границе пограничники обнаружили большую партию контрабандных сигарет.

На Черниговщине сотрудники Госпогранслужбы при содействии представителей СБУ помешали планам злоумышленников.

В частности, в субботу ночью на украинском-российском участке границы, в Сновском районе, пограничники отдела "Гута-Студенецкая" и оперативных подразделений помешали попытке незаконного перемещения в Украину подакцизных товаров. Об этом сообщает ГПСУ.

На береговой отмели г. Снов в зарослях правоохранители обнаружили 16 ящиков сигарет белорусского производства.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к сделке.

Табачные изделия, а именно - 8000 пачек, будут переданы представителям ГФС, которые установят стоимость контрабанды.