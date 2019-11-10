Столичная полиция задержала "закладчика" (Фото)

Новости Украины:В Киеве задержали мужчину, который делал "закладки".

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который в лесопарковой зоне делал «закладки».

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, патрульные остановили мужчину, у которого обнаружили свертки с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис, на улице Крайней в Деснянском районе столицы.

У 34-летнего уроженца Донецкой области изъяли 29 свертков и мобильный телефон. Он признался, что за финансовое вознаграждение должен был сделать «закладки» в определенных местах.

Против задержанного начато уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Запрещенное вещество направили на экспертизу.