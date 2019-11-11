Смертельный Лексус: полиция открыла дело по страшному ДТП в Киеве

Новости Украины:Полиция устанавливает обстоятельства смертельной ДТП на столичных Осокорках.

Водитель автомобиля фирмы "Лексус", который устроил смертельное ДТП на Осокорках в Киеве, на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает полиция Киева.

Сообщается, что около полуночи в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро "Осокорки" на проспекте Бажана автомобиль сбил пешеходов.

Полицейские установили, что произошло столкновение автомобилей, в результате чего "Лексус" в неуправляемом состоянии выехал за пределы проезжей части, где на тротуаре совершил наезд на двух прохожих. В результате ДТП 20-летняя киевлянка от полученных травм погибла на месте, а 23-летнего местного жителя с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

По предварительным данным, 21-летний водитель "Лексуса" находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.