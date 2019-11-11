Пытался ввезти сигареты: пограничники поймали беларуса-контрабандиста (Видео)

В минувшие выходные пограничники Луцкого отряда предотвратили два таким попыткам - на пути железнодорожного сообщения и в автомобильном пункте пропуска. Так, на территории Украины у железнодорожных путей, проходящих через белорусско-украинскую границу, правоохранители обнаружили пакеты с контрабандными сигаретами. Нелегальный табачный продукт, вероятно, выбросили из поезда, следовавшего из Беларуси. Скорее всего, в дальнейшем сигареты, тоже незаконным способом, должны попасть в Польшу. Найденные более двух с половиной тысяч пачек сигарет пограничники изъяли. Мероприятия по установлению причастных к противоправной деятельности лиц продолжаются. А в пункте пропуска "Пища" белорус, направляясь в Украине, спрятал в своем автомобиле 170 пачек сигарет, которые запихнул в спинки сидений. В результате иностранец потерял и сигареты и мерседес 1986 года выпуска белорусской регистрации. Сумма оценки изъятого составила 18000 гривен.