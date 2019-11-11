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Неизвестные разбили доску в честь погибшего в Одессе 2 мая 2014 года

Неизвестные разбили доску в честь погибшего в Одессе 2 мая 2014 года
15:15 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Одессе вандалы разбили мемориальную доску Игорю Иванову, который погиб 2 мая.

Одесские правоохранители проводят расследование по факту повреждения доски, установленной в память о погибшем 2 мая 2014 года, сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

О разбитой табличке, установленной в память о погибших при трагических событий 2 мая 2014, в полицию сообщили граждане. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. 

Речь идет о табличке в память об активисте Правого сектора Игоре Иванове. Иванов погиб 2 мая 2014 года во время трагических событий в Одессе. От полученных ран в живот скончался на следующий день в больнице. Работал юристом и десятником одесского отделения «Правого сектора». В октябре 2015 года был награждён знаком отличия «Народный Герой Украины».

Доска была установлена в 2017 году на перекрестке Дерибасовской и Преображенской улиц.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Правоохранители принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного правонарушения.

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Одесса, Полиция, Правый сектор, Игорь Иванов, Нацполиция.
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