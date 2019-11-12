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Киевсовет признал, что не может решить "мусорную" проблему: просит ВР поднять штрафы

Киевсовет признал, что не может решить "мусорную" проблему: просит ВР поднять штрафы
15:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Киевсовет просит ВР поднять штрафы за незаконный выброс мусора.

Киевсовет призывает Верховную Раду увеличить штрафы за выброс мусора в неположенных для этого местах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты обратились в Верховную Раду Украины по урегулированию проблемного вопроса выброса отходов в ненадлежащих местах", - говорится в сообщении.

Как отметили депутаты Киевсовета, неконтролируемый и преимущественно безнаказанный выброс мусора в не предназначенных для этого местах стал серьезной проблемой. Органы местного самоуправления не в состоянии самостоятельно решить этот вопрос, ведь предусмотренные действующим законодательством механизмы привлечения к ответственности виновных в нарушениях в сфере обращения с мусором не является эффективным. В частности, нет отдельной статьи, которая бы предусматривала ответственность за выброс мусора.

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Киевсовет призвал Верховную Раду ускорить принятие законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно выброса отходов в неположенных местах)". Документ позволит усилить ответственность тех, кто засоряет город и страну.

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Верховная Рада, Киевсовет, Мусор.
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