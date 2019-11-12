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День в ООС: ранены двое украинских военнослужащих

День в ООС: ранены двое украинских военнослужащих
19:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:С начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих получили ранения из-за взрыва неизвестного предмета.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования (НФВ) на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"С начала суток двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что боевики применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Из подствольных гранатометов были обстреляны позиции украинских военнослужащих в районе Хутора Вильный, из ручних противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – под Южным.

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Под Песками боевики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Защитников Верхнеторецкого обстреляли из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Позиции под. Марьинкой атаковали из автоматических гранатометов.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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