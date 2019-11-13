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В Киеве переименовали более 40 улиц в пяти районах

В Киеве переименовали более 40 улиц в пяти районах
06:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Были переименованы сорок улиц в Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах столицы.

На заседании 12 ноября Киевский городской совет принял решение о переименовании ряда улиц для чествования памяти выдающихся украинских общественных, государственных, культурных, научных и военных деятелей, сообщает пресс-служба горсовета.

Так, в Голосеевском районе появились улицы Тадея Рыльского (этнографа, экономиста, общественного и культурного деятеля), Соломии Павлычко (писательницы, литературоведа, переводчицы, публицистки, автора трудов по теории литературы, истории феминизма), Валериана Пидмогильного (писателя, переводчика, одного из выдающихся представителей "расстрелянного возрождения") и другие.

В Соломенском районе среди прочих появились улицы Дмитрия Григоровича (авиаконструктора, создателя первого гидроплана), Антина Ждановича (государственного и военного деятеля времен освободительной войны Богдана Хмельницкого) и переулок Маруси Чурай, а также улица Скифская и переулок Сарматский.

В Дарницком районе новые названия получили три улицы – улица Андрея Кизила в честь Героя Украины (посмертно), погибшего во время российско-украинской войны, улица Милены Рудницкой в честь общественно-политического деятеля, журналистки, писательницы, учительницы, главы центральной управы Союза Украинок, и улица Петра Радзиня в честь экс-командующего Национальных вооруженных сил Латвии, который в 1918 году вступил в Украинскую армию гетьмана Скоропадского, а позже – в армию Украинской Народной Республики.

Также в Голосеевском и Соломенском районах появятся улицы Кирилла Гвоздика в честь живописца-монументалиста и улица Пилипа Коновала в честь национального героя Канады, героя Первой мировой войны, единственного в истории украинца, награжденного орденом Креста Виктории.

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В Шевченковском районе появилась улица Амины Акуевой – врача, общественной активистки и военнослужащей, участницы Революции достоинства и войны на востоке Украины. В Днепровском районе улицу Панельную переименовали в честь Андрея Аболмасова, участника Евромайдана, добровольца и участника АТО, который погиб на Донбассе.

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Киев, Улицы, Переименование улиц, Районы.
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