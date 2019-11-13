Скачать
Среда, 13.11.2019
Итоги дня 12 ноября: Вятрович в Раде, заседание ТКГ и новый "кнопкодав"
Итоги дня 12 ноября: Вятрович в Раде, заседание ТКГ и новый "кнопкодав"
Законопроекты о земле: повестка работы Рады 13 ноября
Законопроекты о земле: повестка работы Рады 13 ноября
Экс-звезда Барселоны приобрел именитый футбольный клуб
Экс-звезда Барселоны приобрел именитый футбольный клуб
Эмилия Кларк предложила себя на роль Джеймса Бонда
Эмилия Кларк предложила себя на роль Джеймса Бонда

В Киеве проведут инвентаризацию "хрущевок"

В Киеве проведут инвентаризацию "хрущевок"
08:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Киевские власти решили провести инвентаризацию устаревшего столичного жилфонда.

На пленарном заседании Киеврады во вторник депутаты приняли решение о проведении инвентаризации устаревшего жилого фонда столицы, сообщила пресс-служба Киеврады.

По состоянию на 2018 год, по ориентировочным подсчетам Министерства регионального развития, на территории Киева находится более 3 тыс. домов, относящихся к так называемому "устаревшего жилому фонду".

"Вместе с тем, ориентировочно в Киеве непригодным для проживания или аварийным является 9 млн квадратных метров такого жилья, то есть шестая часть домов. Основную массу объектов устаревшего жилого фонда составляют так называемые "хрущевки", срок эксплуатации которых однозначно совпадение", - отметила депутат Киевсовета Ольга Белецкая.

В Киеве переименовали более 40 улиц в пяти районах

Предполагается, что исполнительный орган Киевсовета (КГГА) в течение двух месяцев должна провести соответствующую инвентаризацию. Это необходимо для прозрачного и эффективного процесса реконструкции или реновации устаревшего жилищного фонда Киева.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, КГГА, Хрущевка, Киеврада.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак
02 Какие физические упражнения способны замедлить процессы старения
03 "Конкретики не было": Пристайко прокомментировал предложение Назарбаева
04 Разумков предупредил президента ЕП об угрозе "Северного потока 2"
05 ТОП-5 заброшенных курортов, которые когда то привлекали своей роскошью (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: ранены двое украинских военнослужащих
День в ООС: ранены двое украинских военнослужащих
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня
За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня
13 ноября - что можно и что категорически нельзя делать в этот день
13 ноября - что можно и что категорически нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь