В Киеве проведут инвентаризацию "хрущевок"

Новости Украины:Киевские власти решили провести инвентаризацию устаревшего столичного жилфонда.

На пленарном заседании Киеврады во вторник депутаты приняли решение о проведении инвентаризации устаревшего жилого фонда столицы, сообщила пресс-служба Киеврады.

По состоянию на 2018 год, по ориентировочным подсчетам Министерства регионального развития, на территории Киева находится более 3 тыс. домов, относящихся к так называемому "устаревшего жилому фонду".

"Вместе с тем, ориентировочно в Киеве непригодным для проживания или аварийным является 9 млн квадратных метров такого жилья, то есть шестая часть домов. Основную массу объектов устаревшего жилого фонда составляют так называемые "хрущевки", срок эксплуатации которых однозначно совпадение", - отметила депутат Киевсовета Ольга Белецкая.

Предполагается, что исполнительный орган Киевсовета (КГГА) в течение двух месяцев должна провести соответствующую инвентаризацию. Это необходимо для прозрачного и эффективного процесса реконструкции или реновации устаревшего жилищного фонда Киева.