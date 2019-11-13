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В лагере "Артек" в оккупированном Крыму за месяц умерло два ребенка

В лагере "Артек" в оккупированном Крыму за месяц умерло два ребенка
13:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В данный момент устанавливаются причины смерти 15-летней девочки, которая умерла во сне.

В детском центре "Артек", который находится в оккупированном Россией Крыму, умерла 15-летняя девочка из Махачкалы.

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

"Девочку из Махачкалы, которая отдыхала в детском центре "Артек" в аннексированном Крыму, нашли мертвой после ночного сна", - говорится в сообщении.

По факту смерти 15-летней девочки возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы для установления причины смерти несовершеннолетней. Сообщается, что следователи допросят круг лиц из числа воспитанников и сотрудников лагеря для детального восстановления обстоятельств дней, предшествовавших смерти школьницы.

В четверг ООН рассмотрит "крымскую" резолюцию о защите прав человека

Комментарии руководства лагеря, а также родителей девочки пока отсутствуют.

Как отметило издание, это не первая смерть ребенка в данном лагере. Так, 11 октября из "Артека" в ялтинскую городскую больницу № 1 с предварительным диагнозом "пневмония" был госпитализирован 12-летний мальчик, который прибыл на отдых из российского Санкт-Петербурга. Через несколько часов ребенок умер.

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Крым, Лагерь Артек, Оккупированный полуостров.
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