У Зеленского не видят причин для возобновления подачи воды в Крым

Новости Украины:Представитель президента Украины в Крыму заявил, что РФ не обращалась к Украине с вопросом поставок воды в Крым.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что пока позиция о непоставке воды на временно оккупированный полуостров является "однозначной" и нет оснований для того, чтобы ее менять.

Отвечая на вопрос о возможности возобновления Украиной водоснабжения Крыму, Кориневич сказал: "Во время общения с журналистами господин президент (Украины Владимир Зеленский - ред) заявил, что никто к украинской стороне с этим вопросом (о возобновлении водоснабжения Крыма - ред) не обращался. Мы за месяцы работы в представительстве не видели обращений другой стороны по этому вопросу. То есть к нам не обращались по этому вопросу".

"Мы также, как и вы видели соответствующие реакции в СМИ, в социальных сетях. Я думаю, что позиция сейчас является однозначной - все остается так, как есть, и я не вижу оснований для изменений", - добавил Кориневич.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопрос о возобновлении подачи воды в оккупированный Крыму с материковой части страны.

На пресс-марафоне на вопрос: "просил ли у Вас Путин уже воды для Крыма?" Зеленский ответил: "Нет".

А на вопрос, готов ли украинский президент вести переговоры на эту тему, глава государства ответил: "Чтобы переговоры были, кто-то должен начинать эту тему. Тему та сторона не начинала. Мы в этом вопросе защищаем Украину. Что мы готовы делать, то делаем".