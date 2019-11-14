В Богдановке и Петровском начали разминирование (Видео)

На участке № 3 Богдановка-Петровское пиротехники приступили к разминированию.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
"Вчера, 13 ноября, пиротехники Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области приступили к проведению работ по разминированию в районе разведения сил возле населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины обследовано территорию площадью 0,07 гектара. Изъято и обезврежено в установленный способ 6 взрывоопасных предметов.
К выполнению задач привлекались 4 пиротехнических расчета (20 человек личного состава и 8 единиц техники).