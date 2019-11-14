В Минобороне заявили об активизации уровня готовности боевиков

Новости Украины:В Минобороне заявили, что боевики начали поставки снарядов и боеприпасов передовым частям.

Командование российско-оккупационных войск повышает уровень готовности к применению войск на Донбассе.

Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки сообщил во время брифинга спикер Министерства обороны, полковник Максим Праута.

"Командование российско-оккупационных войск повышает уровень готовности к применению подразделений соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ", - заявил он.

В частности, по словам Прауты, проводятся мероприятия по проверке наличия материальных средств и уточняются потребности в их поставке при условии активизации боевых действий.

Кроме того, противником активизированы мероприятия по пополнению боекомплекта передовых подразделений боеприпасами для стрелкового оружия, артиллерийских систем и минометов.