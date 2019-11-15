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В КГГА сообщили о капитальном ремонте эстакадного съезда возле станции метро Днепр

В КГГА сообщили о капитальном ремонте эстакадного съезда возле станции метро Днепр
07:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Выполнение работ позволит обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние эстакадного съезда.

Эстакадный съезд возле станции метро "Днепр" будет капитально отремонтирован, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С целью увеличения пропускной способности, создания удобных условий движения автомобильного транспорта и пешеходов в 2019-2022 годах капитально отремонтируют эстакадный съезд с Днепровского спуска на Набережное шоссе возле станции метро "Днепр" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в четверг вечером.

Выполнение работ позволит обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние эстакадного съезда, улучшит качество обслуживания пассажиров общественным транспортом.

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Киев, КГГА, Станция метро Днепр в Киеве, Капитальный ремонт дороги.
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