Скачать
Пятница, 15.11.2019
В "Слуге народа" исключили из фракции двух депутатов, "кнопкодавов" оставили
В "Слуге народа" исключили из фракции двух депутатов, "кнопкодавов" оставили
"Слуга народа" может пополниться "проверенными" депутатами
"Слуга народа" может пополниться "проверенными" депутатами
Ярмоленко: С Сербией будем играть на победу
Ярмоленко: С Сербией будем играть на победу
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября

Минирование в Харькове: полиция проверила более 300 зданий

Минирование в Харькове: полиция проверила более 300 зданий
12:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании порядка 300 зданий.

Полиция проверила 10 жилых домов, 51 учреждение здравоохранения (в том числе 5 роддомов), 43 торговых центра, 190 детских садов и 21 гостиницу в Харькове, но не нашла никаких взрывных устройств.

"Специалисты обследовали все указанные заведения и прилегающую к ним территорию, эвакуировали 1189 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По факту лжеминирования открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Судьба Грымчака: ВАКС рассмотрел ходатайство прокурора в деле

Информация о минировании всех больниц, родильных домов, торговых центров, гостиниц и некоторых жилых домов (в общей сложности - 315 объектов) в Харькове поступила в полицию по электронной почте в четверг.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Харьков, Минирование, Нацполиция, Полиция Харькова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Урегулирование ситуации на Донбассе: озвучена позиция Ахметова
02 Украина 1:0 Эстония: события матча (Видео)
03 Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
04 Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
05 "Готов к диалогу и дискуссии": Зеленский на встрече с послами G7
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 15 ноября: гривна продолжает укреплять свои позиции
Курс валют на 15 ноября: гривна продолжает укреплять свои позиции
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
В этот раз без проблем: SpaceX провела испытания корабля Crew Dragon (Видео)
В этот раз без проблем: SpaceX провела испытания корабля Crew Dragon (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь