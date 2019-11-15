Скачать
Пятница, 15.11.2019
На складах в Балаклее прогремели взрывы: видео с места событий
На складах в Балаклее прогремели взрывы: видео с места событий
Милованов: Кредит на покупку земли можно будет взять под 5% годовых
Кредит на покупку земли можно будет взять под 5% годовых
Клуб УПЛ назначил нового главного тренера
Клуб УПЛ назначил нового главного тренера
На полную катушку: NASA испытало электрическую силовую установку для GateWay
NASA испытало электрическую силовую установку для GateWay

На складах в Балаклее прогремели взрывы: видео с места событий

На складах в Балаклее прогремели взрывы: видео с места событий
15:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: UA.Харків

Новости Украины:В Балаклее Харьковской области, где находится арсенал Минобороны, прогремели взрывы.

В г.Балаклея Харьковской области в районе артиллерийских складов Министерства обороны Украины при проведении плановых работ по утилизации боеприпасов произошла внештатная ситуация, в результате чего осколочное ранение получил сапер, сообщает Информационное агентство Минобороны в г.Харьков. 

"При проведении плановых работ по утилизации боеприпасов сдетонировал снаряд. Почему, пока неизвестно. В результате подрыва осколком повредили руки минеру. Его везут в Харьков", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу днем.

Мэр Балаклеи Иван Столбовой подтвердил распространяемую в социальных сетях информацию о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области произошло несколько взрывов, но ситуация контролируемая и пока нет никаких причин для эвакуация населения.

"В настоящее время ситуация спокойная. Слышны на технической территории единичные хлопки, дыма никакого нет. Но действительно было несколько таких взрывов, дым, это произошло около часа назад. Ситуация контролируемая, никто никаких эвакуаций не осуществляет", - сказал он в эфире телеканала "Наш" в пятницу.

Столбовой отметил, что на месте находится командир воинский части и сотрудники ГСЧС.

Мэр Балаклеи указал, что после ситуации марта 2017 года, когда на складах произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов, местная власть и жители готовы к возможным подобным внештатным ситуациям.

Позже в Минобороны Украины заверили, что ситуация контролируемая.

Ситуация на территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами контролируемая и безопасная

"15 ноября 2019 в 14:28, по сообщению дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, на технической территории, где с целью утилизации остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, осуществлялось в установленном порядке плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте - котловане, прозвучало около 20 взрывов.

Для обеспечения безопасности проведения утилизации было задействовано дежурное пожарное подразделение воинской части.

В настоящее время на технической территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов.

Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности", - ответили в Минобороны.

Напомним, в 2017-м году на арсенале в Балаклее произошел пожар с последующими взрывами боеприпасов. Более 30 тысяч жителей города и близлежащих сел были эвакуированы.  Погибли два человека и еще пять были ранены. Были разрушены и повреждены сотни жилых домов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Взрыв, Боеприпасы, Балаклея, ГСЧС, АТО, ООС, Иван Столбовой.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Урегулирование ситуации на Донбассе: озвучена позиция Ахметова
02 Украина 1:0 Эстония: события матча (Видео)
03 Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября
05 В "Слуге народа" исключили из фракции двух депутатов, "кнопкодавов" оставили
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в парламенте
Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в парламенте
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
Верховная Рада не успела &quot;перезапустить&quot; ГБР
Верховная Рада не успела "перезапустить" ГБР
Золотой глобус 2020: известны новые амбассадоры церемонии
Золотой глобус 2020: известны новые амбассадоры церемонии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь