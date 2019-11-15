На складах в Балаклее прогремели взрывы: видео с места событий

Новости Украины:В Балаклее Харьковской области, где находится арсенал Минобороны, прогремели взрывы.

В г.Балаклея Харьковской области в районе артиллерийских складов Министерства обороны Украины при проведении плановых работ по утилизации боеприпасов произошла внештатная ситуация, в результате чего осколочное ранение получил сапер, сообщает Информационное агентство Минобороны в г.Харьков.

"При проведении плановых работ по утилизации боеприпасов сдетонировал снаряд. Почему, пока неизвестно. В результате подрыва осколком повредили руки минеру. Его везут в Харьков", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу днем.

Мэр Балаклеи Иван Столбовой подтвердил распространяемую в социальных сетях информацию о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области произошло несколько взрывов, но ситуация контролируемая и пока нет никаких причин для эвакуация населения.

"В настоящее время ситуация спокойная. Слышны на технической территории единичные хлопки, дыма никакого нет. Но действительно было несколько таких взрывов, дым, это произошло около часа назад. Ситуация контролируемая, никто никаких эвакуаций не осуществляет", - сказал он в эфире телеканала "Наш" в пятницу.

Столбовой отметил, что на месте находится командир воинский части и сотрудники ГСЧС.

Мэр Балаклеи указал, что после ситуации марта 2017 года, когда на складах произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов, местная власть и жители готовы к возможным подобным внештатным ситуациям.

Позже в Минобороны Украины заверили, что ситуация контролируемая.

Ситуация на территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами контролируемая и безопасная

"15 ноября 2019 в 14:28, по сообщению дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, на технической территории, где с целью утилизации остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, осуществлялось в установленном порядке плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте - котловане, прозвучало около 20 взрывов.

Для обеспечения безопасности проведения утилизации было задействовано дежурное пожарное подразделение воинской части.

В настоящее время на технической территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов.

Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности", - ответили в Минобороны.

Напомним, в 2017-м году на арсенале в Балаклее произошел пожар с последующими взрывами боеприпасов. Более 30 тысяч жителей города и близлежащих сел были эвакуированы. Погибли два человека и еще пять были ранены. Были разрушены и повреждены сотни жилых домов.