Новые смертельные взрывы в Балаклее (Видео)

На территории Центральной артиллерийской базы (Балаклея, Харьковская область) в результате взрывов два военные саперы погибли, еще четверо военнослужащих ВСУ находятся в медицинских учреждения. Мэр Балаклеи Иван Столбовой подтвердил распространяемую в социальных сетях информацию о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области произошло несколько взрывов, но ситуация контролируемая и пока нет никаких причин для эвакуация населения.