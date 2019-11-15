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Пятница, 15.11.2019

Новые смертельные взрывы в Балаклее (Видео)

На территории Центральной артиллерийской базы (Балаклея, Харьковская область) в результате взрывов два военные саперы погибли, еще четверо военнослужащих ВСУ находятся в медицинских учреждения. Мэр Балаклеи Иван Столбовой подтвердил распространяемую в социальных сетях информацию о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области произошло несколько взрывов, но ситуация контролируемая и пока нет никаких причин для эвакуация населения.
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Взрыв, Минобороны, Балаклея, ГСЧС, Генштаб.
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