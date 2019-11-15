Скачать
Пятница, 15.11.2019
Договорились: названы дата и место "нормандской встречи"
Зеленский встретится с Путиным 9 декабря
Ситуация в Балаклее: взрывов больше не ожидают
Ситуация в Балаклее: взрывов больше не ожидают
Милан хочет купить лидеров Шахтера и Динамо
Милан хочет купить лидеров Шахтера и Динамо
После критики властей Польши Netflix пообещал внести правки в сериал о Демьянюке
После критики властей Польши Netflix пообещал внести правки в сериал о Демьянюке

Украинский суд дал агенту ФСБ 12 лет тюрьмы

Украинский суд дал агенту ФСБ 12 лет тюрьмы
20:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СБУ

Новости Украины:Агент ФСБ РФ приговорен к 12 годам лишения свободы.

Крюковский районный суд Кременчуга Полтавской области приговорил к 12 годам лишения свободы агента ФСБ (Федеральной службы безопасности Российской Федерации), которого летом 2019 года разоблачила контрразведка Службы безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что бывший работник органов МВД Украины был завербован в 2014 году на материальной основе во временно аннексированом Крыму. В его вербовке принимали участие сотрудники так называемого УФСБ РФ в Республике Крым и г.Севастополь Николай Путинцев и Кирилл Симагин, которые являются бывшими военнослужащими СБУ, которые предали военную присягу и перешли на сторону врага", - сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

Так, с 2014-2019 гг агент, который получил от кураторов позывной "Диментий", за материальное вознаграждение собирал для ФСБ РФ информацию о военных объектах, развитие общественно-политической, социально-экономической ситуации в Полтавском регионе и Украине в целом.

"Собранные разведданные он передавал российской спецслужбе через отработанные каналы электронной связи, а также во время посещения временно оккупированного Крыма и России. Контрразведчики СБУ задержали мужчину в Кременчуге Полтавской области 18 июля этого года", - сказано в сообщении.

Так, Крюковский районный суд Кременчуга Полтавской области признал агента виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

На Донбассе враг 7 раз открывал огонь из разных видов оружия

"Во время судебного заседания предатель полностью признал свою вину в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины", - отметили в СБУ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Полтава, Суд, ФСБ, Диментий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Урегулирование ситуации на Донбассе: озвучена позиция Ахметова
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября
03 Маникюр 2019-2020: топовые новинки и тренды нового сезона (Фото)
04 Шикарные поздравления с Днем рождения на 15 ноября
05 Украина 1:0 Эстония: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СБУ задержала одного из лидеров ИГ
СБУ задержала одного из лидеров ИГ
В киевском метро появится 4G
В киевском метро появится 4G
Йованович почувствовала угрозу после разговора Трампа и Зеленского
Йованович почувствовала угрозу
Анастасия Суббота может не поехать на конкурс красоты Мисс Вселенная 2019
Анастасия Суббота может не поехать на конкурс красоты Мисс Вселенная 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь