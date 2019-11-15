Украинский суд дал агенту ФСБ 12 лет тюрьмы

Новости Украины:Агент ФСБ РФ приговорен к 12 годам лишения свободы.

Крюковский районный суд Кременчуга Полтавской области приговорил к 12 годам лишения свободы агента ФСБ (Федеральной службы безопасности Российской Федерации), которого летом 2019 года разоблачила контрразведка Службы безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что бывший работник органов МВД Украины был завербован в 2014 году на материальной основе во временно аннексированом Крыму. В его вербовке принимали участие сотрудники так называемого УФСБ РФ в Республике Крым и г.Севастополь Николай Путинцев и Кирилл Симагин, которые являются бывшими военнослужащими СБУ, которые предали военную присягу и перешли на сторону врага", - сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

Так, с 2014-2019 гг агент, который получил от кураторов позывной "Диментий", за материальное вознаграждение собирал для ФСБ РФ информацию о военных объектах, развитие общественно-политической, социально-экономической ситуации в Полтавском регионе и Украине в целом.

"Собранные разведданные он передавал российской спецслужбе через отработанные каналы электронной связи, а также во время посещения временно оккупированного Крыма и России. Контрразведчики СБУ задержали мужчину в Кременчуге Полтавской области 18 июля этого года", - сказано в сообщении.

Так, Крюковский районный суд Кременчуга Полтавской области признал агента виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

"Во время судебного заседания предатель полностью признал свою вину в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины", - отметили в СБУ.