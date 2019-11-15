СБУ предупредила нелегальный сбыт янтаря за границу

Новости Украины:СБУ перекрыла канал по добыче и реализации янтаря.

В Ровенской области Служба безопасности Украины блокировала деятельность группировки, которая занималась незаконной добычей и оптовой реализацией янтаря, сообщает пресс-служба СБУ в пятницу.

"Участники группы подпольно добывали янтарь-сырец в одном из северных районов региона для продажи за границу. Подготовленную к сбыту продукцию, в частности обработанные камни больших фракций, дельцы хранили в подсобных помещениях собственных домов", - сказано в сообщении.

Так, во время проведения 12 обысков по адресам проживания фигурантов дела правоохранители обнаружили партию янтаря почти на 6 млн грн, а также оборудование.

СБУ сообщила, проверяется причастность местного полицейского к содействию противоправной добыче янтаря.

В рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст.198 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения всех лиц, причастных к противоправной деятельности.