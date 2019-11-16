Выгнали жильцов и забаррикадировались внутри: в Киеве злоумышленники захватили квартиру

Новости Украины:В столице задержаны 17 человек, пытавшихся захватить частное жилье.

В Киеве правоохранители задержали группу молодчиков в составе 17 человек, которые пытались захватить частную квартиру.

Как сообщает в Facebook отдел коммуникации столичный полиции, 15 ноября правоохранители получили информацию о том, что неизвестные захватили квартиру, расположенную в одном из домов на проспекте Героев Сталинграда.

По указанному адресу сразу выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции. На месте происшествия потерпевшая рассказала правоохранителям, что услышала шум в коридоре, после чего входные двери открылись, и неизвестные в балаклавах ворвались в квартиру, выгнали ее и дочь и забаррикадировались внутри.

Полицейские установили, что уже два года идут судебные процессы по денежным обязательствам, а этой семье неоднократно угрожали. В дальнейшем долг передали третьим лицам, но никаких документов о принудительном выселении не было.

Как сообщил начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков, после переговоров с людьми, которые находились в квартире и отказались открывать дверь, было принято решение о применении спецподразделения.

Когда правоохранители полка особого назначения штурмом попали в квартиру, там находились 17 мужчин. Все они были задержаны на месте и доставлены в Оболонское управление полиции для установления личных данных и степени причастности каждого из них к данному происшествию. Кроме того, после их пребывания в квартире исчезли ювелирные украшения и ценные вещи.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 356 (Самоуправство) и по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до шести лет.