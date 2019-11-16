Жителей Киева предупредили о временных ограничениях движения

Новости Украины:В столице 17-18 ноября из-за визита Председателя Сейма Литвы могут ограничить движение.

В связи с визитом в Украину Председателя Сейма Литовской Республики Виктораса Пранцкетиса в Киеве 17-18 ноября возможны временные незначительные ограничения дорожного движения.

Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины на странице в Facebook.

"Ограничения возможны на отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе", - уточняется в сообщении.

Как отмечается, Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами будет обеспечивать безопасность и предоставлять сопровождение делегации Председателя Сейма Литовской Республики Виктораса Пранцкетиса во время его визита 17-18 ноября в Украине.