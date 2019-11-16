Под Винницей произошло смертельное ДТП: погиб один человек, трое ранены

Новости Украины:В Винницком районе случилось ДТП, в результате которого погиб один человек.

Возле Винницы вследствие столкновения легковых автомобилей погиб один человек, еще трое пострадали.

Об этом сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"15 ноября в Винницком районе столкнулись автомобили Volkswagen Caddi и Mercedes-Benz. В результате аварии погибла 33-летняя пассажирка одной из иномарок. Еще три человека, в числе которых несовершеннолетний ребенок, госпитализированы в больницу. По факту ДТП полицией открыто уголовное производство. Авария произошла около 17:50 часов возле села Щитки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz, не справился с управлением и столкнулся с иномаркой Volkswagen Caddi.

"Вследствие дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и 51-летняя пассажирка легкового автомобиля Volkswagen Caddi. В числе пострадавших также несовершеннолетний ребенок в возрасте 4 лет. Пострадавшие доставлены в городскую больницу. 33-летняя пассажирка иномарки Volkswagen Caddi погибла на месте происшествия", - добавили в полиции.

37-летний владелец автомобиля Mercedes-Benz задержан в процессуальном порядке в изоляторе временного содержания и проверяется на причастность к совершению ДТП.

Автомобили помещены на штрафплощадку. Обстоятельства ДТП выясняет следствие.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.