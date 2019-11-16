Скачать
Воскресенье, 17.11.2019
"На завершающем этапе": Ермак подтвердил слухи о возвращении захваченных Россией судов
"На завершающем этапе": Ермак подтвердил слухи о возвращении захваченных Россией судов
Разумков об уголовной ответственности за фейки: Нужно соблюсти тонкую грань
Разумков об "уголовке" за фейки: Нужно соблюсти тонкую грань
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
Умерла руководитель балета Национальной оперы Анико Рехвиашвили
Умерла руководитель балета Национальной оперы Анико Рехвиашвили

Под Винницей произошло смертельное ДТП: погиб один человек, трое ранены

Под Винницей произошло смертельное ДТП: погиб один человек, трое ранены
23:27 Сб, 16 Ноябрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: vn.npu.gov.ua

Новости Украины:В Винницком районе случилось ДТП, в результате которого погиб один человек.

Возле Винницы вследствие столкновения легковых автомобилей погиб один человек, еще трое пострадали.

Об этом сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"15 ноября в Винницком районе столкнулись автомобили Volkswagen Caddi и Mercedes-Benz. В результате аварии погибла 33-летняя пассажирка одной из иномарок. Еще три человека, в числе которых несовершеннолетний ребенок, госпитализированы в больницу. По факту ДТП полицией открыто уголовное производство. Авария произошла около 17:50 часов возле села Щитки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz, не справился с управлением и столкнулся с иномаркой Volkswagen Caddi.

"Вследствие дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и 51-летняя пассажирка легкового автомобиля Volkswagen Caddi. В числе пострадавших также несовершеннолетний ребенок в возрасте 4 лет. Пострадавшие доставлены в городскую больницу. 33-летняя пассажирка иномарки Volkswagen Caddi погибла на месте происшествия", - добавили в полиции.

Смертельное ДТП в Харькове: адвокат обвиняемого подал апелляцию

37-летний владелец автомобиля Mercedes-Benz задержан в процессуальном порядке в изоляторе временного содержания и проверяется на причастность к совершению ДТП.

Автомобили помещены на штрафплощадку. Обстоятельства ДТП выясняет следствие.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Авария, Полиция, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр зима 2019-2020: главные тренды и новинки "холодного" сезона (Фото)
02 Почему новый кроссовер Hyundai Venue так сильно полюбился
03 Радиоактивная опасность: глобальное потепление может открыть ядерную "гробницу"
04 Физики исследовали совершенно новое состояние вещества
05 Борьба с бедностью: Кабмин поддержал законопроект Минсоцполитики
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Епифаний: У церкви и журналистов общее призвание
Епифаний: У церкви и журналистов общее призвание
Президент Польши принял присягу нового правительства
Президент Польши принял присягу нового правительства
Сегодня в Беларуси пройдут парламентские выборы
Сегодня в Беларуси пройдут парламентские выборы
Взаимные фанатки: Меган Маркл пригласила Хиллари Клинтон в свою резиденцию
Взаимные фанатки: Меган Маркл пригласила Хиллари Клинтон в свою резиденцию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь