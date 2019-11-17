На Донетчине нашли схрон оружия (Фото)

Новости Украины:В Донецкой области обнаружен тайник с оружием и боеприпасами.

В подвале жилого дома в поселке Чермалык Донецкой области правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает штаб ООС.

«Три РПГ-22, две сотни патронов калибра 5,45, четыре тротиловых шашки, 11 зарядов к подствольному гранатомету и другие боеприпасы хранились в подвале одного из жилых домов в населенном пункте Чермалык», - говорится в сообщении.

Правоохранители Волновахского отдела полиции открыли производство по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.258 Уголовного кодекса – покушение на преступление и террористический акт, создающее опасность для жизни и здоровья человека.