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Воскресенье, 17.11.2019

Дважды в одну реку: пойман организатор нелегальной миграции граждан Турции (Видео)

В Одессе суд взял под стражу задержанного на днях организатора канала нелегальной миграции граждан Турции в Евросоюз. Об этом сообщает МВД. "Прокуратурой Одесской области указанному гражданину Турции объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ст.332-2 и ч.2 ст. 332 УК Украины. В Приморском районном суде Одессы вынесено постановление об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца и в качестве альтернативы определен залог в пять миллионов гривень", - говорится в сообщении. Четырех граждан Турции, которые были задержаны вместе с организатором, в Малиновском районном суде Одессы признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 204-1 КУоАП. Каждому из них назначили штраф в размере 8500 гривен и запретили въезд на территорию Украины на пять лет. В октябре этого года упомянутого организатора пограничники уже задерживали на территории Украины. Тогда он был осужден за незаконную переправку лиц через границу и выдворен из Украины с запретом въезда на три года.
Укринформ
Фото: dpsu.gov.ua
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