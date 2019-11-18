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На Донбассе оккупанты из гранатометов обстреляли украинских военных

На Донбассе оккупанты из гранатометов обстреляли украинских военных
07:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины не зафиксировано, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"17 ноября, боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – говорится в сообщении, на странице штаба ООС в Фейсбук в понедельник утром.

Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ осуществили 9 обстрелов: у Новомихайловки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 82-мм; дважды вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; два раза неподалеку Лебединского - из СПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Авдеевки - из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Павлополя - из стрелкового оружия.

День в ООС: 6 нарушений "тишины", украинские военные не пострадали

7 обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Крымского - из противотанковых ракетных комплексов; два раза у Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых, автоматических и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; у Троицкого - из СПГ и автоматических гранатометов; вблизи Майского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – подчеркнули в штабе.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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