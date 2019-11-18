Коровы пытались сбежать из РФ в Украину: в ГПСУ принимают меры по "депортации" нелегалов

Новости Украины:Украинские пограничники задержали 12 коров из России, которые "нелегально" пересекли государственную границу.

Пограничники Луганского отряда задержали 12 коров из России, которые "нелегально" пересекли государственную границу.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что накануне, 17 ноября, пограничный наряд отдела пограничной службы "Троицкое", который нес службу в районе населенного пункта Полтавское Луганской области, обнаружил вблизи границы 12 голов крупного рогатого скота.

"При осмотре "рогатых нарушителей" правоохранители обнаружили ушные знаки с нанесением идентификационного номера, который проставляется компетентными органами Российской Федерации. Каких-либо "хозяев" у стада не было", - говорится в сообщении.

В ГПСУ заявляют, что должны вернуть животных: "Принимаются меры по возвращению животных на их "родину".