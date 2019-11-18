У полиции много работы: Харьков "заминирован"

Новости Украины:Практически весь Харьков оказался "заминирован".

В Харькове "заминировали" все больницы, торговые центры, гостиницы, детсады и жилые дома.

Как сообщает в Facebook полиция Харьковской области, сообщение о закладке взрывчатки во всех больницах города, торговых центрах, гостиницах, детских садах и жилых домах поступило на электронную почту полиции.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

"Работники полиции проверяют информацию о минировании... Осмотр мест событий продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 ноября неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании порядка 300 зданий.