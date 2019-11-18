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"Изолированный Рунет" "захватывает" оккупированный Крым

"Изолированный Рунет" "захватывает" оккупированный Крым
22:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:В оккупированном Крыму уже начал действовать закон "об изоляции Рунета".

В оккупированном Крыму уже наблюдаются проблемы с защитой личных данных пользователей интернета.

Об этом заявила эксперт Крымской правозащитной группы Ирина Седова.

"Действуют ограничения по блокировке некоторых сайтов, которые Россия считает "неправильными", экстремистскими, или же просто неугодными... Мы знаем, что российские соцсети выдают доступ к персональным данным людей, которых государство считает экстремистами или террористами, или же не понравился какой-то пост. Они могут открыть уголовное дело и запросить эти данные у владельца сайта через спецслужбы. Такие случаи тоже были, мы это фиксируем", - сказала она.

Как отмечается, в РФ с 1 ноября вступил в силу закон "Об устойчивом интернете в России" (СМИ его называют "законом о надежном (безопасном) Рунете" или "об изоляции Рунета"). Его официальная цель – обеспечить устойчивую работу интернета в России в случае "враждебных действий" других стран.

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Согласно положениям этого закона, при наличии угрозы безопасности Роскомнадзор может брать на себя централизованное управление сетью, то есть, управлять трафиком и блокировать доступ к тому или иному сайту без предупреждения.

Аннексированный Крым, фактически, будет также подвержен действию этой системы, подчеркивают правозащитники.

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Все по теме:

Россия, Интернет, Рунет, Оккупированный Крым.
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