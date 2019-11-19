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В Запорожье при загадочных обстоятельствах умерла целая семья

В Запорожье при загадочных обстоятельствах умерла целая семья
13:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:Жуткий случай произошел в Запорожье – в одной из квартир полицейские нашли убитой всю семью.

 В Запорожье в собственной квартире при неизвестных обстоятельствах погибла семья: мать, отец и их совершеннолетний сын.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, трагедия произошла в одной из квартир Днепровского района города. В полицию обратилась женщина с заявлением, что ее сестра долгое время не выходит на связь.

Сотрудники полиции вместе с заявительницей зашли в квартиру ее родственников, расположенной на ул.Ладожской, где и обнаружили мертвыми всю семью - женщину 1961 г.р., мужчину 1959 г.р., а также их сына 1994 г.р. У погибших хозяев квартиры обнаружены телесные повреждения. Их сын найден повешенным.

Следствие выясняет причины и обстоятельства происшествия.

По данным полиции, на телах супругов были обнаружены телесные повреждения, а их сын был найден повешенным. На место преступления прибыли эксперты-криминалисты, кинологическая служба.

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Ситуацию кратко прокомментировал начальник Запорожского областного главка полиции Николай Лушпиенко. По его словам, в деле не фигурирует версия ограбления. Вероятнее всего, произошла семейная драма.

"Могу лишь сказать, что криминального вмешательства извне не было. Проводится расследование", – сказал нам генерал Лушпиенко.

По неофициальной информации, супруги погибли из-за нанесенных им колото-резаных ран.

Как сообщалось ранее, в Лиманском районе Одесской области в лесополосе была обнаружена убитой 14-летняя ученица одесской школы №71. Установлено, девочка, проживавшая в Суворовском районе Одессы, 2 ноября вместе с друзьями отдыхала за пределами города, а потом куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из этой же компании.

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Полиция, Убийство, Запорожье, Происшествие.
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