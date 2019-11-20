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СБУ в Днепре предотвратила незаконное присвоение коммунальной земли на 30 млн грн

СБУ в Днепре предотвратила незаконное присвоение коммунальной земли на 30 млн грн
01:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Дельцы незаконно зарегистрировали и получили кадастровые номера на 14 земельных участков в центральной части Днепра.

В Днепре Служба безопасности Украины предотвратила незаконное присвоение чиновниками коммунальной земли на общую сумму почти 30 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

"В состав группы входили один из руководителей ГУ Госгеокадастра в Днепропетровской области и представители местного криминалитета, имеющие связи с российскими "коллегами", - сказано в сообщении.

Так, злоумышленники при проведении конкурса на должность в один из отделов Госгеокадастра "трудоустроили" фиктивного регистратора, использовали для этого утраченные документы жителя города.

"Несуществующий чиновник получил электронный ключ доступа в Госгеокадастру. От его имени осуществляли незаконную государственную регистрацию земельных участков с возможностью перевода их в частную собственность. В течение девяти месяцев "государственный служащий" даже получал заработную плату на оформленный банковский счет", - отметили в СБУ.

Дельцы незаконно зарегистрировали и получили кадастровые номера на 14 земельных участков в центральной части Днепра, общей площадью более 2,8 гектара.

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Во время следственных действий по местам работы ключевых фигурантов дела правоохранители изъяли документацию и другие доказательства проведения махинации. В рамках нарушенного уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к противоправной деятельности.

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СБУ, Днепр, Незаконное присвоение коммунальной земли.
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