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В Харькове неизвестные облили красной краской бюст Жукову

В Харькове неизвестные облили красной краской бюст Жукову
12:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: соцсети

Новости Украины:В Харькове на проспекте Петра Григоренко облили красной краской бюст советскому маршалу Георгию Жукову.

В Харькове неизвестные облили красной краской бюст советского маршала Георгия Жукова, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции.

"О происшествии правоохранители узнали во время мониторинга сети Интернет. Около 9:30 на место была немедленно направлена следственно-оперативная группа районного отдела полиции для сбора первичного материала и установления свидетелей происшествия", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация по данному факту зарегистрирована в Едином учете Немышлянского ОП.

Как сообщалось, 2 июня группа активистов, пикетировавших съезд партии "Доверяй делам", устроили "коридор позора" для участников съезда, а также снесли бюст Жукову, находившийся в нескольких сотнях метров от места проведения партсъезда.

Полиция открыла уголовные производства возбуждены по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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Городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен в ближайшее время за счет средств благотворительного фонда народного депутата Виталия Хомутынника "Видродження".

11 июля бюст был восстановлен.

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Харьков, Полиция, Происшествие, Георгий Жуков.
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