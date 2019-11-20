В центре Киева под Верховной Радой произошло серьезное ДТП

Новости Украины:Под Верховной Радой в Киеве произошло тройное ДТП, известно, что в результате аварии есть пострадавшие.

В среду, 20 ноября, возле здания Верховной Рады на улице Грушевского в Киеве произошло тройное ДТП. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook.

"Утро начинается не с кофе: ДТП с пострадавшими в Киеве на Грушевского у Верховной Рады: предварительно, народные депутаты, к счастью, не пострадали", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате аварии есть пострадавшие, однако их количество и состояние не уточняется. При этом пока что другие подробности не уточняются.

Кроме того, движение на Грушевского было существенно усложнено.

Ранее сообщалось, что в с. Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

А на трассе Киев-Харьков-Должанский в городе Чугуев произошло дорожно-транспортное (ДТП), в результате которого пострадали двое людей.

Напомним, с января по октябрь этого года на дорогах Украины более 3 тысяч человек погибли в результате ДТП, а количество ДТП в результате алкогольного опьянения водителей выросло на 25%.