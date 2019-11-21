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Россия направила на Донбасс очередной “гумконвой”

Россия направила на Донбасс очередной “гумконвой”
13:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:РФ отправила в ОРДЛО 92-й нелегальный "гумконвой" из 23 грузовиков.

Российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого "гуманитарного конвоя" из грузовиков, проследовавших на неподконтрольную территорию Украины через неконтролируемый правительством пункт пропуска.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины в четверг, по счету это уже девяносто вторая колонна автомобилей с начала конфликта и восьмая с начала текущего года - первая и вторая были в июле и сентябре, и по три в октябре и ноябре. В них, как заявлено, перевозятся товары первой необходимости для жителей неподконтрольной правительству части Донбасса, однако проверить это не представилось возможным.

"Перемещение т.н. "гумконвоя" происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей. Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций… В грузовиках якобы перевозили детские продуктовые наборы. Однако учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, взведенной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре", - говорится в сообщении.

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По данным Госпогранслужбы, всего с 5.00 до 5.45 21 ноября из российских пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" на въезд в отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины соответственно последовало две колонны т.н. "гумконвоя" в составе 23 автомобилей. Кроме того, загруженность транспортных средств составляла около 70%.

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Россия, Боевики, Донбасс, Гумконвой, ООС.
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