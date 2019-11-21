Скачать
Четверг, 21.11.2019
Суд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум
Суд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум
Приостановка выплат: в Минсоцполитики рассказали, что происходит
Приостановка выплат: в Минсоцполитики рассказали, что происходит
УАФ наказала Динамо за расизм фанатов в матче с Шахтером
УАФ наказала Динамо за расизм фанатов в матче с Шахтером
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 ноября
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 ноября

Минобороны: Боевики перемещают запрещенное вооружение на новые позиции

Минобороны: Боевики перемещают запрещенное вооружение на новые позиции
14:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны

Новости Украины:На Донбассе с начала суток огонь не открывался, боевики перемещают на новые позиции вооружение.

С начала текущих суток (по состоянию на 12.30 четверга) боевики на Донбассе не открывали огонь, никто их украинских военных не пострадал.

"С начала этих суток до 12.30 российско-оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - сказал во время брифинга в четверг спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

В тоже время он сообщил, что по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование вооруженных сил России принимает меры для предотвращения снижения боеспособности передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

"В частности, возросла интенсивность тренировок по управлению огнем артиллерийских расчетов подразделений, размещенных вблизи участков разведения сторон", - пояснил он.

Обострение на Донбассе: Оккупанты усилили обстрелы, много раненых

Также спикер Минобороны подчеркнул, что в темное время суток тайно перемещается на новые позиции вооружение, которое подлежит отведению от линии разграничения, а в оставленных окопах противник размещает неисправную технику, эвакуацию которой будет пытаться выдать за исполнение договоренностей касаемо ее отведения. "Для того, чтобы скрыть эти "махинации" российское командование ограничило допуск представителей СМИ к линии разграничения под видом угрозы обстрелов подразделениями Объединенных сил", - добавил он.

Как сообщалось, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получили семь украинских военнослужащих.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Минобороны, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михайлов день 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Итоги дня 20 ноября: Зеленский в Станице Луганской и скандал в ГБР
03 У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные СМС поздравления
04 "Мне нечего делать в МИД": Зеркаль рассказала о причинах своей отставки
05 Штормовой ветер и мороз: сегодня в Украине еще больше похолодает
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ФСБ заявили, что корабли переданы в нормальном состоянии
В ФСБ заявили, что корабли переданы в нормальном состоянии
В России сообщили, когда запустят Северный поток-2
В России сообщили, когда запустят Северный поток-2
КС признал неконституционным закон Зеленского об уполномоченных Рады
КС признал неконституционным закон Зеленского
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний (Видео)
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь