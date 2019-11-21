Обострение на Донбассе: трое украинских военных получили ранения

Новости Украины:21 ноября боевые травмы в результате обстрелов получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня, вследствие чего боевые травмы получили трое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. (…) Сегодня, 21 ноября, боевые травмы в результате обстрелов получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Так, противник обстрелял позиции наших подразделений из ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Два обстрела позиций украинских защитников боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку населенного пункта Шумы и Кондрашовки-Новая.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела по укреплениям Объединенных сил: у н.п. Водяное и неподалеку Невельского.

Как сообщалось, за сутки 20 ноября боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получили семеро украинских военнослужащих.