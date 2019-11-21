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Четверг, 21.11.2019

"У нас есть достоинство": на Майдане прошло вече (Видео)

На Майдане Независимости в Киеве состоялось вече "У нас есть достоинство", приуроченное к шестой годовщине начала Революции Достоинства. На главной площади страны собралось несколько тысяч человек. Организатором акции выступило "Движение сопротивления капитуляции". В четверг со сцены Майдана выступили участники протестов конца 2013 - начала 2014 годов, ветераны АТО/ООС, политики и общественники. Они напомнили, как начиналась революция, и за какие идеалы погибла Небесная сотня, поскольку, по их словам, достижение этих целей сегодня под угрозой срыва.
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер
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