"У нас есть достоинство": на Майдане прошло вече (Видео)

На Майдане Независимости в Киеве состоялось вече "У нас есть достоинство", приуроченное к шестой годовщине начала Революции Достоинства. На главной площади страны собралось несколько тысяч человек. Организатором акции выступило "Движение сопротивления капитуляции". В четверг со сцены Майдана выступили участники протестов конца 2013 - начала 2014 годов, ветераны АТО/ООС, политики и общественники. Они напомнили, как начиналась революция, и за какие идеалы погибла Небесная сотня, поскольку, по их словам, достижение этих целей сегодня под угрозой срыва.