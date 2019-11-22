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На Донбассе травмированы трое украинских военных

На Донбассе травмированы трое украинских военных
07:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны

Новости Украины:Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, травмированы трое украинских военных.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего боевые травмы получили трое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В результате обстрелов, боевые травмы получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил", – говорится в сообщении, на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Кроме того зафиксирован огонь из ПТРК.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 4 обстрела: дважды у Водяного - из минометов калибра 82-мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Обострение на Донбассе: Оккупанты усилили обстрелы, много раненых

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 2 вражеских обстрела: неподалеку Шумел - из противотанкового ракетного комплекса; у Кондрашовки-Новой - из подствольных гранатометов.

"С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано", – сказано в сообщении.

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