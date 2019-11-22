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Борьба с пассажиропотоком: киевское метро ненадолго закроют

Борьба с пассажиропотоком: киевское метро ненадолго закроют
19:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Из-за футбола в работе столичного метро возможны изменения.

В связи с проведением на НСК "Олимпийский" в воскресенье, 24 ноября, футбольного матча (начало в 17:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Мариуполь" (Мариуполь) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

В киевском метро появится 4G

Отмечается, что механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

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Киев, ФК Динамо (Киев), НСК Олимпийский, Метро, Новости футбола, ФК Мариуполь.
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