На Львовщине встретили бойцов, которые вернулись из зоны боевых действий

Новости Украины:На Львовщине встретили военных 703-го отдельного полка оперативного обеспечения.

В райцентре Самбор на Львовщине с почестями встретили военнослужащих 703-го отдельного полка оперативного обеспечения, которые вернулись из зоны боевых действий.

Об этом сообщает Львовская ОГА.

“Больше двух сотен бойцов полка защищали восточные границы нашего государства в течение шести месяцев, не понеся при этом никаких боевых потерь”, - отметил зампредседателя ОГА Тарас Грень.

Лучших военнослужащих наградили ценными подарками, грамотами и благодарностями председателя облгосадминистрации.

Как отмечается, за полгода пребывания на Донбассе личный состав занимался разминированием местности, оборудованием и обустройством опорных пунктов, определенных в результате разведения войск, содержанием понтонных мостов и паромных переправ через Северский Донец.

Инженерные группы 703-го полка помогали механизированным бригадам в обустройстве фортификационных сооружений первой линии обороны.

У военнослужащих будет иметь несколько недель отпуска и реабилитации, после чего они вернутся к выполнению служебных обязанностей в месте постоянной дислокации.

703-й отдельный полк оперативного обеспечения - военное соединение инженерных войск, которое прошло несколько переформирований после переименования с 50-го инженерно-саперного полка в 1994 году. Его военнослужащие принимали участие в многочисленных миротворческих операциях за рубежом. Кроме того, они ежегодно помогают бороться с последствиями стихии во Львовской и соседних областях.