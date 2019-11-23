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На Львовщине встретили бойцов, которые вернулись из зоны боевых действий

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На Львовщине встретили бойцов, которые вернулись из зоны боевых действий
05:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:На Львовщине встретили военных 703-го отдельного полка оперативного обеспечения.

В райцентре Самбор на Львовщине с почестями встретили военнослужащих 703-го отдельного полка оперативного обеспечения, которые вернулись из зоны боевых действий.

Об этом сообщает Львовская ОГА.

“Больше двух сотен бойцов полка защищали восточные границы нашего государства в течение шести месяцев, не понеся при этом никаких боевых потерь”, - отметил зампредседателя ОГА Тарас Грень.

Лучших военнослужащих наградили ценными подарками, грамотами и благодарностями председателя облгосадминистрации.

Как отмечается, за полгода пребывания на Донбассе личный состав занимался разминированием местности, оборудованием и обустройством опорных пунктов, определенных в результате разведения войск, содержанием понтонных мостов и паромных переправ через Северский Донец.

Инженерные группы 703-го полка помогали механизированным бригадам в обустройстве фортификационных сооружений первой линии обороны.

У военнослужащих будет иметь несколько недель отпуска и реабилитации, после чего они вернутся к выполнению служебных обязанностей в месте постоянной дислокации.

703-й отдельный полк оперативного обеспечения - военное соединение инженерных войск, которое прошло несколько переформирований после переименования с 50-го инженерно-саперного полка в 1994 году. Его военнослужащие принимали участие в многочисленных миротворческих операциях за рубежом. Кроме того, они ежегодно помогают бороться с последствиями стихии во Львовской и соседних областях.

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Военные, Львовщина, ВСУ, ООС.
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