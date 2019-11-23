В Днепре Lexus протаранил 10 автомобилей (Видео)

Новости Украины:В Днепре водитель Lexus устроил погоню со стрельбой.

В пятницу, 22 ноября, мужчина на Lexus протаранил десять автомобилей и приехал под проходную Управления патрульной полиции. Об этом сообщает «Информатор».

Инцидент произошел около 16:40 на улице Троицкой. Мужчина якобы пытался скрыться от сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями СБУ и устроил массовое ДТП, протаранив более 10 автомобилей. На месте также были слышны выстрелы. В сети появилась информация о том, что за рулем автомобиля находился Антон - сын экс-СБУшника времен Виктора Януковича Виталия Криворучко.

По данным «Информатора», эта информация оказалась недостоверной. По их данным, за рулем Lexus с номером КЕ 8888 СС находился Владимир Цебро, который якобы является крупным днепровским «обнальщиком». Также сообщается, что в салоне автомобиля якобы находилось более 2 миллионов гривень.

«В операции по задержанию преступника активное участие принимал Антон Криворучко, действующий сотрудник СБУ. При этом сам задержанный не является ни сотрудником СБУ, ни родственником Криворучко», - сообщил пресс-офицер СБУ в комментарии новостному агентству.