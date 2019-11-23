На Луганщине задержали бывшего боевика "ЛНР"

Новости Украины:В Луганской области мужчина признался, что участвовал в незаконных вооруженных формированиях "ЛНР".

Во время проверки документов на одном из блокпостов области, сотрудники полиции задержали 48-летнего жителя г. Ровеньки, который в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях так называемой "ЛНР", сообщает одел коммуникации полиции в Луганской области.

"Человек, который приехал на подконтрольную украинской власти территорию для замены паспорта, рассказал правоохранителям, что действительно он в апреля 2014 года вошел в состав местной вооруженной группировки и вооруженный карабином некоторый промежуток времени участвовал в патрулировании пгт. Ясиновский г. Ровеньки", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Луганской области в пятницу вечером.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности".