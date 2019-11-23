В Одессе экс-директору коммунального предприятия сообщено о подозрении

Новости Украины:Более 1,3 миллиона гривень нанесенного ущерба: в Одессе бывшему топ-чиновнику сообщили о подозрении.

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении в служебной халатности бывшему директору одного из коммунальных предприятий Одессы, из-за халатности которого городу нанесен ущерб.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области. Вследствие того, что чиновник городского совета ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности, территориальной общине Одессы в лице горсовета нанесен материальный ущерб в размере более чем 1,3 млн грн.

В частности, убыток нанесен вследствие необоснованного завышения цен на топливо. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Хмельницкого отделения полиции (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Как уточнили в полиции, подозреваемый – бывший руководитель коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы».