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Превышение полномочий: винницкого полицейского будут судить за убийство

Превышение полномочий: винницкого полицейского будут судить за убийство
12:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Виннице передали в суд дело полицейского, который подозревается в убийстве человека за отказ стать понятым.

В Винницкой области сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) передали в суд дело старшего оперуполномоченного сектора криминальной полиции Киевского отделения Винницкого отдела Главного управления Национальной полиции области, который подозревается в убийстве человека за отказ быть понятым.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Расследование установило, что правоохранитель предложил гражданину стать понятым при изъятии боеприпасов. Получив отказ, полицейский ударил мужчину кулаком в лицо. Пострадавший упал и ударился головой об асфальт. В результате полученных травм он скончался в больнице, не приходя в сознание, сообщает пресс-служба ГБР.

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По факту было открыто дело по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, что привело к тяжким последствиям). В случае доказательства вины полицейскому грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать ряд должностей на срок до 3 лет.

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Винница, Убийство, ГБР, Нацполиция.
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