Ситуация в ООС: оккупант бил в Луганском направлении

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14:00 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики обстреляли позиции украинских военных по Южным.

Активность российско-оккупационных войск на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, была значительно выше.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Максим Праута на брифинге в субботу.

При этом с начала суток боевики открыли огонь по позициям украинских военных только один раз.

В ООС погиб украинский военный

Оккупанты обстреляли позиции ООС под Южным из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Огонь велся 10 минут со стороны шахты имени Гагарина.

Отмечается, что согласно данным на 12:30, потерь среди украинских военнослужащих нет.

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Все по теме:

Минобороны, ВСУ, Южное, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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