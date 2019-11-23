Ситуация в ООС: оккупант бил в Луганском направлении

Активность российско-оккупационных войск на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, была значительно выше.
Об этом сообщил спикер Министерства обороны Максим Праута на брифинге в субботу.
При этом с начала суток боевики открыли огонь по позициям украинских военных только один раз.
Оккупанты обстреляли позиции ООС под Южным из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Огонь велся 10 минут со стороны шахты имени Гагарина.
Отмечается, что согласно данным на 12:30, потерь среди украинских военнослужащих нет.