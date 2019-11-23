Ситуация в ООС: оккупант бил в Луганском направлении

Новости Украины:Боевики обстреляли позиции украинских военных по Южным.

Активность российско-оккупационных войск на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, была значительно выше.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Максим Праута на брифинге в субботу.

При этом с начала суток боевики открыли огонь по позициям украинских военных только один раз.

Оккупанты обстреляли позиции ООС под Южным из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Огонь велся 10 минут со стороны шахты имени Гагарина.

Отмечается, что согласно данным на 12:30, потерь среди украинских военнослужащих нет.